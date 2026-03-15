Acate a lutto per la morte improvvisa di Salvatore. Il sindaco: “Ricordi indelebili”

Il dolore per la scomparsa del 18enne

ACATE (RAGUSA) – “Cosa resta di una vita? Restano foto che raccontano momenti felici, restano i rumori delle risate insieme, restano i ricordi indelebili di attimi che non torneranno mai più”. Il dolore di Acate, per la morte improvvisa di Salvatore Petino, 18 anni, è raccontato nelle parole del sindaco Gianfranco Fidone, che si stringe alla famiglia e all’intera comunità.

Acate a lutto per Salvatore

Il ragazzo si trovava a casa, quando è morto improvvisamente, per cause naturali.

“Per la scomparsa di Salvo, a soli 18 anni – continua il primo cittadino – resta un nodo alla gola che non va giù, resta un dolore sordo che lacera tutta Acate e lacera me in prima persona perché questo ragazzone alto e forte l’ho visto letteralmente nascere, l’ho visto diventare uomo, l’ho visto essere circondato dall’amore della sua famiglia. A questa famiglia, alla quale mi unisce un’amicizia profondissima, va l’abbraccio sentito e sincero di tutta Acate che ha appreso attonita la tragica notizia”.

Fidone ha pubblicato una foto, che lo immortala accanto al giovane, durante un momento istituzionale.

“Qualsiasi altra parola sarebbe superflua. Oggi guardiamo e riguardiamo queste immagini che ci riportano a momenti felici e siamo qui a chiederci cosa resta delle nostre vite. E, forse, ci dovrebbe animare uno spirito diverso nell’affrontare i piccoli – conclude il sindaco – e grandi problemi del quotidiano”.

Il dolore di una comunità

Centinaia i commenti, su facebook, in ricordo del giovane Salvatore Petino.

“Tra i banchi di scuola – commenta Anna Z – l’ho visto crescere per cinque anni, sempre dolce, timido, educato e rispettoso, col suo viso angelico e gli occhi buoni, supportato da una famiglia speciale. Non ho parole per affidarti al cielo, ma vai e spicca il volo”.

“Una giornata molto triste per noi acatesi – scrive Mario R. – una notizia che mi lascia sgomento e triste insieme ai miei familiari. Un dolore immenso per i genitori, le sorelle, i nonni, gli zii e tutti i familiari, un dolore atroce, insopportabile. A tutti loro porgo, insieme ai miei cari, le più affettuose e sentite condoglianze per la perdita del carissimo Salvatore. Una vita di felicità, progetti e sogni interrotta nel fiore della gioventù”.

“Non si possono sentire queste notizie, non ci sono parole, un ragazzo buono e bellissimo. Condoglianze di vero cuore a tutti in famiglia”, afferma Anna R.