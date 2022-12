Accardi verso il Piacenza, accordo in chiusura

Il difensore palermitano potrebbe presto salutare il club rosanero

1' DI LETTURA

PALERMO – Andrea Accardi potrebbe salutare il capoluogo siciliano almeno fino a giugno. Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, sarebbe ormai vicino l’accordo per il trasferimento fino a giugno al Piacenza. Il difensore palermitano classe ‘95 dovrebbe essere ad un passo dai biancorossi che militano in Serie C.