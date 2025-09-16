Le accuse di abusi, Reina si dimette da direttore sanitario dell’Asp

Era stato sospeso dopo l'indagine

CATANIA – Si è dimesso da direttore sanitario dell’Asp di Catania, per motivi personali, Giuseppe Reina, 63 anni. Era stato sospeso dall’incarico perché indagato per violenza sessuale. La notizia è confermata dall’Asp che ne ha “preso atto”.

L’accusa

Secondo l’accusa, Reina, quando era primario di un reparto nell’ospedale di Paternò, avrebbe tenuto “comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura”. Forte del suo ruolo gerarchico, anche “durante i turni di lavoro”. Il gip ha ravvisato gravi indizi per uno solo dei diversi casi contestati dalla Procura. Ovvero, quello ai danni di una collega medico chirurgo che “avrebbe costretto a subire atti sessuali”.

L’appello al Tribunale della Libertà

La Procura aveva chiesto al gip di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, ma il giudice ha ritenuto sufficiente un’interdittiva della durata di 12 mesi. La procura però insiste e, con l’aggiunto Sebastiano Ardita che coordina l’area fasce deboli, ha già depositato appello al Tribunale della Libertà contro la decisione del gip.