Catania, sarà ad Aci Castello il primo congresso provinciale di Noi Moderati

Saverio Romano: "Si rafforza il progetto centrista"

CATANIA – Si terrà sabato 12 aprile alle ore 9 ad Aci Castello nel Catanese presso il 4 Spa Resort Hotel il primo congresso su base provinciale di Noi Moderati.

“Sarà un momento di confronto con la nostra classe dirigente, gli amministratori degli enti locali e i nostri iscritti – commenta il coordinatore politico on Saverio Romano – in vista di importanti appuntamenti elettorali e per elaborare strategie e concordare iniziative politiche. Noi Moderati si conferma una importante forza di centro del governo che sostiene con lealtà e impegno. Dal territorio il nostro contributo alla coalizione di centrodestra, maggioranza nel Paese in una fase molto delicata, sotto la guida autorevole del Premier Giorgia Meloni”.

“Per Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi Moderati ‘il congresso provinciale di Noi Moderati apre l’importantissima fase dei congressi in cui si ascoltano le proposte e le esigenze del territorio per una sintesi di cui farsi interpreti nelle assemblee elettive. Ringrazio il coordinatore provinciale on Marco Forzese e il coordinatore di Noi Moderati nella città di Catania, Emanuele Pezzino per lo sforzo organizzativo e per il radicamento che hanno sviluppato, nella consapevolezza del ruolo assunto e della prospettiva politica che ci attende e a cui possiamo guardare con fiducia”.