Aci Castello, Marco Calì giura da assessore: affidate sei deleghe

Si occuperà anche di Urbanistica. Intanto scoppia la polemica dentro Forza Italia

ACI CASTELLO (CATANIA) – Marco Calì ha prestato giuramento al Palazzo municipale di Aci Castello come nuovo assessore della giunta guidata dal sindaco Carmelo Scandurra.

Calì assessore: ecco le deleghe

Per Calì si tratta di un ritorno nell’esecutivo castellese, avendo già ricoperto il ruolo di assessore durante la prima legislatura del sindaco Scandurra. Ecco le deleghe: Urbanistica, Edilizia privata, Pubblica incolumità, Servizi cimiteriali, Patrimonio e Suap.

Il neo assessore ha già annunciato la volontà di dare continuità al lavoro amministrativo, con particolare attenzione ai temi dell’urbanistica al dialogo con cittadini, professionisti e attività produttive.

Forza Italia in fibrillazione

Calì ha inoltre ringraziato il sindaco Scandurra per la fiducia accordata e il gruppo consiliare di Forza Italia ad Aci Castello, citando il capogruppo Ezia Carbone. “Proseguiremo il nostro impegno istituzionale con serietà, equilibrio e spirito costruttivo, sempre nell’interesse esclusivo della città”, ha aggiunto riferendosi al partito.

Nella giornata di ieri, però, il gruppo dirigente provincia edi Forza Italia si è diviso sulla nomina di Calì, subentrato in giunta al posto di un altro esponente azzurro, Salvatore Bonaccorso.