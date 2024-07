Aci Catena, minaccia l’ex moglie: “Tuo figlio resta orfano”

Arrestato 31enne

ACI CATENA (CATANIA) – Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo che con messaggi sui social ha minacciato l’ex moglie trentenne di spararle un colpo di pistola alla testa.

L’uomo non aveva smesso di importunare la donna, che da un anno si era allontanata da lui e l’aveva denunciata. La donna si è però nuovamente rivolta ai carabinieri quando l’ex marito, al pensiero che lei potesse intrattenere una relazione con un altro uomo.

E le ha scritto: “Te lo dico sincero…finisce tipo romanzo criminale…tuo figlio resta orfano… io mi ammazzo magari poi ti sparo un colpo di pistola al centro della testa”.

A quel punto la donna ha chiamato i Carabinieri, che dopo essere stata accompagnata in caserma si sono messi sulle tracce dell’uomo, che l’aveva bloccata in casa con il telefono ancora in mano.

Anche i militari hanno sequestrato la sua abitazione per accertarsi che non avesse armi come aveva fatto credere alla ex moglie in chat.

L’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza.