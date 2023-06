Elezioni Aci Sant’Antonio, il PD: “Vince la trasparenza”

La nota della segretaria Maria Grazia Leone: "Non abbiamo rinunciato a idee e appartenenze"

CATANIA – “Vince la trasparenza”: così il segretario provinciale del Partito Democratico Maria Grazia Leone commenta la vittoria di Quintino Rocca alle elezioni di Aci Sant’Antonio, dove domenica si è tenuto il ballottaggio. “Vince un gruppo di giovanissimi – scrive Leone in un comunicato – che ha dato respiro speranza e bellezza a questa campagna elettorale”.

Elezioni Aci Sant’Antonio: la nota di Leone

Il turno di ballottaggio ad Aci Sant’Antonio ha decretato la vittoria di Quintino Rocca e della sua squadra. Un risultato straordinario, contro ogni matematica previsione, contro 3 candidati a sindaco apparentati, insieme, contro di lui.

Vince la freschezza di un progetto squisitamente civico, laddove il civismo – però – non ha mai implicato rinuncia ad idee e appartenenze , ma convergenza tra storie differenti per una stessa visione della città.

Vince una squadra di persone generose – Agata Spinto, Cettina Riolo, Carmelo Caruso, Salvo Conti, Salvo Sorbello – che hanno messo a sistema le loro differenze e costruito una proposta credibile, scommettendo sul profilo politico e umano di Quintino Rocca.

“Attacchi strumentali”

A poco sono serviti gli attacchi strumentali, gli hanno rimproverato di essere il segretario locale ed il tesoriere provinciale del PD e di andare in giro per i seggi con la segretaria provinciale ed il segretario regionale del PD, come se servisse questo per “svelare” ai santantonesi la storia politica, personale e familiare, di Quintino Rocca . Come se la militanza, le scelte, la coerenza e l’impegno quotidianamente dimostrato nelle ultime 3 legislatura non fossero bastati.

Come se i santantonesi non sapessero chi siamo e da dove vieniamo.

“Una storia chiara a tutti”

E non bastano, invece, adesso, le battute di un comunicato per raccontare la mia emozione, per spiegarla bisognerebbe rivedere al rallentatore le battaglie fatte negli ultimi 20 anni ad Aci Sant’Antonio .

Vince la trasparenza di una storia chiara a tutti, di chi può permettersi di investire in un progetto civico rimanendo credibile. Vince un gruppo di giovanissimi che ha dato respiro speranza e bellezza a questa campagna elettorale. Vince Rocca, come sempre, solo contro tutti, insieme alla lealtà e alla forza travolgente delle 4 liste che lo hanno sostenuto .

Vince per me quella che è stata, fin dal primo momento, contro ogni prudenza, l’unica scelta possibile, la migliore. Vince Quintino Rocca, santantonese, per nascita e per scelta, compagno, militante e soprattutto amico.