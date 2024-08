Ad Aci Sant’Antonio, i premi per i programmi radio-televisivi

Con la conduzione di Ettore Tortorici

CATANIA – Il format ideato da PLAY VILLAGE nasce per valorizzare e premiare l’enorme offerta radio televisiva siciliana. Un Premio che è stato un riconoscimento ai personaggi radio televisivi che si sono particolarmente distinti nella stagione 2023-2024.

Dal mondo della radio premiate le voci, maschile e femminile, che più amano i radioascoltatori, così come il riconoscimento del PRT 2024 il miglior programma radiofonico e la migliore radio siciliana. Per il settore tv premiati il miglior programma televisivo dell’anno, così come il miglior conduttore e migliore conduttrice televisiva, inoltre premio speciale al miglior format innovativo della tv siciliana.

La consegna dei premi è avvenuta in un galà organizzato da PLAY VILLAGE alla presenza di personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della cultura lo scorso 2 agosto ad Aci Sant’Antonio in Piazza Maggiore.

Lo spettacolo condotto da Ettore Tortorici andrà in onda anche su SETTEGOLD (canale 15 dgt).

I premiati

PREMIO MIGLIOR PROGRAMMA TV: BUONGIORNO SICILIA di Michele Cucuzza e Angelo Gagliano, ANTENNA SICILIA

PREMIO MIGLIOR FORMAT TV: A TAVOLA CON… KANEBA di CARLO KANEBA, VIDEO REGIONE Modica

MIGLIORE CONDUTTRICE TELEVISIVA: VALERIA DI MAURO

MIGLIOR CONDUTTORE TELEVISIVO: EMANUELE BETTINO

PREMIO MIGLIOR PROGRAMMA RADIO: ESPRESSO FORTE di CLAUDIO DE LUCA RADIO ETNA ESPRESSO Acireale

PREMIO MIGLIOR VOCE MASCHILE RADIOFONICA: GIANFRANCO CAMPISI, Radio Azimut Network Mazara del Vallo

PREMIO MIGLIOR VOCE FEMMINILE RADIOFONICA: GABRIELLA DI CARLO Radio tivù Azzurra

PREMIO MIGLIOR RADIO SICILIANA: RSC Radio Studio Centrale

PREMIO PRT AWARDS: Guia Jelo

PREMIO ECCELLENZA TEATRALE: Cinzia Caminiti, Cosimo Coltraro, Mario Opinato

PREMIO Speciale Ubaldo Ferrini ECCELLENZA RADIOFONICA SICILIANA: Edo Scirè, Salvo Di Dio, Roberta Mangiafico

PREMIO ECCELLENZA LETTERARIA: Carmelo Aurite, Fabio Capuana, Vera Ambra

PREMIO ECCELLENZA MUSICALE: Sugarfree, Frank Capone, Ciauda, Maurizio “Dinastia”

OSPITI della SERATA: Francesco Santocono, Gaetano Rizzo, Baldo Alberti,J.B. , Gigi Sortino DJ, Linda Minnella