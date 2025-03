Acireale, 19enne arrestato per droga: inseguimento e cocaina sequestrata

Il giovane era già noto ai militari per questioni di spaccio

CATANIA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato un 19enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti.

L’episodio si è verificato intorno alle 6 del mattino. Una pattuglia dei Carabinieri, mentre si trovava nei pressi di via Ludovico Ariosto, ha riconosciuto il giovane a bordo di uno scooter. Il 19enne era già noto ai militari per precedenti legati allo spaccio di droga. I Carabinieri hanno deciso di fermarlo per un controllo.

La fuga e l’arresto per droga ad Acireale

Prima di fermarsi, il giovane ha tentato di nascondere qualcosa nella tasca del giaccone. Insospettiti, i Carabinieri si sono avvicinati per capire cosa stesse nascondendo. A quel punto, il 19enne ha gettato a terra lo scooter e ha cercato di fuggire a piedi. I militari dell’Arma sono riusciti a raggiungerlo dopo poche decine di metri. Durante la fuga, il giovane ha cercato di disfarsi di un contenitore in ferro che aveva nascosto in tasca, gettandolo a terra.

Una volta bloccato, i Carabinieri hanno recuperato l’astuccio, che conteneva 20 dosi di cocaina, per un peso di oltre 6 grammi. Nella tracolla del giovane pusher sono stati trovati anche i proventi dell’attività illecita, ovvero quasi 400 euro in contanti. Sulla base degli indizi raccolti, il 19enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto. La droga e il denaro sono stati sequestrati.