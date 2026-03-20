 Acireale, commissione Mensa Scolastica: approvato il regolamento
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Acireale, approvato il regolamento della commissione Mensa Scolastica

Passa con voto unanime
PALAZZO DI CITTà
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ACIREALE (CATANIA) – Il Consiglio comunale di Acireale ha approvato all’unanimità il Regolamento della Commissione Mensa Scolastica Comunale, strumento fondamentale per garantire trasparenza e qualità nel servizio di refezione scolastica.

La Commissione avrà funzioni consultive e di monitoraggio, collegando famiglie, scuole, Comune e ASP, controllando menù, igiene e corretto funzionamento del servizio. L’assessore alla Pubblica istruzione, Valentina Pulvirenti, ha evidenziato che la regolamentazione permette di segnalare criticità e proporre miglioramenti, estendendo il servizio a tutte le classi della scuola primaria.

Il sindaco Roberto Barbagallo ha sottolineato l’importanza dell’unità istituzionale e del coinvolgimento diretto di famiglie e scuola, mentre il presidente del Consiglio, Michele Greco, ha assicurato che la Commissione saprà individuare il percorso migliore nelle proprie competenze.

Soddisfazione anche dai presidenti delle commissioni consiliari Rosaria Pittera e Simona Postiglione, che hanno contribuito a rendere il regolamento più efficace.

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