Fiera dello Jonio, Barbagallo: “Il bilancio è positivo”

Il sindaco: "Un valore aggiunto per il territorio"

ACIREALE (CATANIA) – Dieci giorni dedicati alla mostra mercato dell’artigianato e dell’agroalimentare vivacizzata da estemporanee, talk itineranti, focus e spettacoli che hanno reso imperdibile il percorso fra storia e tradizioni locali organizzato dalla Città di Acireale, Assessorato alle Attività produttive, con il sostegno della Regione Siciliana e il supporto della Pro Loco.

“Il bilancio è assolutamente positivo. Anche questa edizione della Fiera dello Jonio, che continuiamo a gestire direttamente grazie ai nostri uffici, è stata sobria, elegante e siamo certi che il valore aggiunto per i visitatori sia passeggiare lungo il nostro centro storico e fermarsi nei negozi e nei locali. Continueremo a lavorare per migliorare e far crescere un evento che promuove l’arte dei maestri artigiani e le iniziative dei giovani. Dobbiamo portare avanti la tradizione della Fiera, continuando a pensarla come occasione di svago, ma anche come occasione di incontro e di approfondimento sulle risorse che abbiamo e sulle strategie da adottare per lo sviluppo del nostro territorio ”, dichiara il sindaco Roberto Barbagallo.

Gli oltre 100 espositori hanno attirato tantissimi visitatori e anche nell’ultimo fine settimana non è mancato l’intrattenimento per i più piccoli in piazza Indirizzo impegnati in un programma di animazione a tema con laboratori, giochi e spettacoli. Spazio anche agli spettacoli con la musica live in piazza Garibaldi e alla solidarietà con l’evento organizzato dall’associazione Angelica La Forza del sorriso in piazza Duomo.

“Questa edizione della Fiera dello Jonio si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo, sia per l’aumento significativo del numero di espositori che per la partecipazione di pubblico molto elevata, che ha confermato l’importanza della Fiera come momento di incontro, promozione e valorizzazione del nostro territorio. Tra le novità di quest’anno ci teniamo a sottolineare l’interessante tavola rotonda sull’imprenditoria locale e il futuro dell’artigianato, pensata per favorire il confronto, la collaborazione e la nascita di nuove sinergie tra realtà produttive, culturali e associative del nostro territorio”.

“Un’iniziativa fortemente voluta per valorizzare in modo concreto le risorse locali, e che ha già dato segnali incoraggianti in termini di partecipazione e progettualità futura, – sottolinea l’assessore alle Attività Produttive, Laura Toscano- . Desidero ringraziare sentitamente gli uffici comunali per il lavoro attento, professionale e puntuale che ha reso possibile l’organizzazione e la buona riuscita della manifestazione. Un ringraziamento va anche ai commercianti e ai residenti per la collaborazione e la pazienza dimostrata nei giorni della Fiera, consapevoli degli inevitabili disagi che un evento di tale portata può comportare. Come ogni manifestazione pubblica, anche questa edizione ci lascia spunti e indicazioni su cui lavorare per migliorarci. Nei limiti del possibile, ci impegneremo già da ora a valutare soluzioni per rendere la prossima edizione ancora più inclusiva, sostenibile e funzionale alle esigenze di tutti”.