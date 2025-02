Acireale, ruba in chiesa ma si ferisce: identificato il ladro

La traccia di sangue è servita alla polizia per rintracciarlo

CATANIA – Era riuscito intrufolarsi, di notte, in una chiesa del centro di Acireale (Catania), ma durante le fasi di ricerca degli oggetti da rubare si era ferito, lasciando un’evidente traccia ematica che è stata repertata ed analizzata dalla Polizia di Stato.

Adesso, le indagini sono giunte a conclusione e l’autore del furto, commesso nel giugno 2023, è stato identificato in un pregiudicato acese di 32 anni che è stato denunciato per furto aggravato dalla violenza sulle cose.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, l’uomo ha danneggiato vetri e infissi per introdursi nel luogo di culto al fine di rubare oggetti di modesto valore, probabilmente da rivendere.

Nello specifico, l’attenzione del 32enne si è concentrata nei locali della canonica dove erano custoditi alcuni arnesi da lavoro. Per portarli via, però, l’uomo si è ferito, perdendo sangue. I rilievi sulle tracce ematiche sono risultati decisivi per l’identificazione.