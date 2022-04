Acireale, fermato con la cocaina in auto: arrestato

Il 43enne è stato scoperto grazie a un posto di blocco dei Carabinieri

CATANIA – Fermato con l’auto, è stato da subito nervoso: i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne di Acireale in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, in via Cubisia per un posto di blocco, hanno fermato tra le altre autovetture in transito una Citroen C4 con a bordo il 46enne, che ha mal celato l’insofferenza per il fatto che la scelta della paletta dei Carabinieri fosse ricaduta sulla sua auto.

I militari hanno immediatamente compreso l’agitazione dell’uomo e, dopo aver ultimato le verifiche relative ai documenti, hanno perquisito sia l’auto che il 46enne, trovando nel porta oggetti superiore dello sportello, lato conducente, 8 dosi di cocaina e la somma contante di 165 euro, suddivisa in banconote di vari tagli, ritenuta frutto dello spaccio.

A corroborare l’ipotesi dello spaccio è stato l’esito della perquisizione estesa anche all’abitazione dell’uomo che ha consentito di rinvenire ben 3 bilancini di precisione. L’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, ha disposto per il 46enne l’obbligo di dimora nel comune di residenza.