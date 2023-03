Acireale, dibattito e proposta politica di “Europa Verde”

Domani (martedì) in conferenza stampa.

ACIREALE. Domani, 14 marzo, alle ore 17.45, nella sala stampa del comune di Acireale in via Lancaster 13, si terrà un incontro dal titolo: “Tutta Green la Città”. Ne danno notizia i portavoce provinciali di Europa Verde, Maria Palazzolo e Alessandro Centro.



L’incontro, promosso per l’appunto dal circolo Europa Verde di Acireale, coordinato da Francesca Russo e Alfio Pennisi, ha l’obiettivo di avviare un dibattito sui temi chiave della vita cittadina, dalla gestione dei rifiuti alla cura del verde pubblico, dalle politiche di cura ed assistenza allo sviluppo economico.



“L’ obiettivo dell’incontro – spiegano – è avviare un confronto partecipato che possa coinvolgere la cittadinaza ed altre forze progressiste, in un processo di cambiamento in grado di guardare in faccia le fragilità e le debolezze della nostra comunità, ma anche valorizzarne le risorse e le potenzialità.

Con questa speranza Europa Verde di Acireale invita tutti i cittadini ed i rappresentanti delle forze politiche progressiste ad avviare un percorso unitario programmatico per la Città di Acireale”.