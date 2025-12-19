 Acireale, droga nella culla della figlia: arrestato 27enne
Acireale, droga nella culla della figlia: arrestato 27enne

I militari hanno rinvenuto cocaina e crack
CARABINIERI
ACIREALE (CATANIA) I Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno arrestato un 27enne con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 21 dosi di cocaina e 37 di crack, occultate strategicamente sotto il materassino della culla della figlia.

Il giovane era stato denunciato appena cinque giorni prima, dopo essere stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina e della somma di 6.000 euro in contanti, denaro sequestrato perché ritenuto provento dell’attività illecita. L’arresto del 27enne è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

