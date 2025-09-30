Acireale, il comando di polizia locale annuncia maggiori controlli

Giro di vite sulle violazioni del codice della strada

CATANIA – Il comandante della polizia locale di Acireale, Alfio Licciardello, ha disposto per le prossime settimane un’intensificazione dei controlli sul territorio comunale, con l’obiettivo di contrastare le violazioni al Codice della Strada e garantire maggiore sicurezza a pedoni e utenti della strada.

In particolare, l’attività di vigilanza si concentrerà sul contrasto all’uso improprio del telefono cellulare durante la guida, alle soste irregolari di motocicli sui marciapiedi e sul rispetto dei limiti della sosta, (un’ora), previsti lungo Corso Italia, nel tratto compreso tra Corso Sicilia e Piazza Indirizzo.

Resta comunque alta l’attenzione della Polizia Locale su tutte le altre infrazioni al Codice della Strada. “È fondamentale contrastare quei comportamenti che limitano la libertà di movimento dei pedoni e delle categorie più vulnerabili, così come è necessario ridurre le distrazioni alla guida, principali cause dell’aumento del tasso di incidentalità” si legge in una nota.

“L’Amministrazione comunale e la Polizia Locale rinnovano l’invito ai cittadini al rispetto delle norme di sicurezza stradale, a tutela di tutti” concludono.