Acireale, incidente stradale: intervengono i pompieri per liberare una persona

Il fatto è avvenuto lungo la ss 114.

1' DI LETTURA

Acireale – Incidente stradale, alle 13:50, lungo la SS 114, all’altezza di via Livorno n.2. Necessario l’intervento dei pompieri di Acireale, per liberare una rimasta incastrata. La stessa è stata già affidata ai sanitari per le cure del caso.