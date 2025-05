Acireale, avviata la rimozione dei natanti non autorizzati

Procedono i lavori per i solarium comunali

ACIREALE (CATANIA) – Il sindaco Roberto Barbagallo comunica che sono state avviate le procedure per la rimozione dei natanti non autorizzati e/o abbandonati nei luoghi di riparo e pesca del litorale acese.

Sulle barche individuate viene affisso un avviso con cui l’Area Ambiente e Protezione Civile diffida il legittimo proprietario alla rimozione entro i successivi 15 giorni. In caso di mancata rimozione dal suolo pubblico, le imbarcazioni saranno rimosse e smaltite dal Comune.

L’operazione di ripristino del decoro e della sicurezza nelle frazioni marinare anticipa l’imminente apertura della stagione balneare. L’assessore alle Politiche Sociali, ai Porti e Beni Demaniali Valentina Pulvirenti e l’assessore ai Lavori Pubblici Salvo Licciardello comunicano che vanno avanti secondo cronoprogramma i lavori di realizzazione dei due solarium comunali, allestiti nella frazione di Santa Tecla in località “Cocole” e a Pozzillo in via Carammone.

Le due strutture pubbliche, progettate nel rispetto delle concessioni e autorizzazioni demaniali per rendere maggiormente fruibile il mare delle frazioni acesi, consentiranno l’accesso anche a persone con disabilità.

L’inaugurazione dei solarium comunali di Santa Tecla e di Pozzillo è in programma per la prossima settimana.