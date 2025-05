Sul posto i vigili del fuoco hanno evitato maggiori danni

ACIREALE (CATANIA) – Scoppia un rogo in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Verga ad Acireale, in provincia di Catania. Non si segnalano persone ferite o intossicate, ma è ancora presto per tracciare un bilancio dei danni.

Sul posto i Vigili del fuoco. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni, le fiamme avrebbero distrutto una camera da letto, ma fortunatamente l’intervento dei pompieri è stato immediato. I Vigili del fuoco sono riusciti a evitare che il fuoco si estendesse in altre zone. In questo modo la zona è stata messa in sicurezza.

A Misterbianco fiamme in un terreno

Intorno alle ore 12.30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Catania era intervenuta per un rogo divampato all’interno di una proprietà privata in via Desiderio La Placa, a Misterbianco. L’incendio ha interessato una parte di un terreno di circa 1500 mq, dove erano presenti rifiuti di vario genere che hanno preso fuoco, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.