Acireale piange la scomparsa dello scrittore Mario Grasso

I funerali saranno celebrati nella giornata di domani, 5 ottobre.

1' DI LETTURA

ACIREALE. Lutto ad Acireale. E’ morto lo scrittore Mario Grasso riconosciuto da tutti come un uomo di profonda cultura che rivestì la carica di consigliere comunale e ricoprì l’incarico di assessore.

Il sindaco, Stefano Alì, gli assessori, il presidente del Consiglio comunale, Fabio Fontanesca, ed i consiglieri comunali, in queste ore si uniscono al cordoglio per la scomparsa.

I funerali saranno celebrati domani, con inizio alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria della Guardia a Catania. Nella foto è ritratto in occasione del convegno su Umberto Barbaro che si tenne ad Acireale il 14 ed il 15 dicembre del 1984, evento da lui stesso promosso e organizzato, i cui atti vennero pubblicati sulla rivista Lunarionuovo che dirigeva. al convegno, come opportunamente ricorda l’esperto di cinema Mario Patanè, il quale ha fornito la foto in questione, parteciparono ospiti del calibro di Alessandra Briganti, Paolo Buchignani, Arcangelo Leone De Castris, Mario Musumeci, Mario Sechi, Lucia Strappini, Pasquale Voza e Mario Verdone.