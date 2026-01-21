Acireale, il vescovo accanto la popolazione colpita dalle mareggiate

Raspanti ha espresso "vicinanza a tutta la comunità"

CATANIA – “Desidero esprimere la mia vicinanza a tutte le comunità del nostro litorale colpite dalle violente mareggiate”. Lo ha detto il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, dopo essersi recato ne borghi marinari colpiti dal maltempo.

“Da Fondachello fino a Cannizzaro, lungo tutta la fascia costiera della diocesi, comunità parrocchiali, attività commerciali, abitazioni private, automobili, imbarcazioni e anche alcune chiese hanno riportato danni, in diversi casi particolarmente gravi Siamo certi che le istituzioni – Stato, Regione e Comuni – sapranno attivare gli interventi necessari”.

Lo scenario che il presule si è trovato davanti, si legge in una nota della Diocesi, è quello di “case sventrate, attività commerciali duramente colpite e comunità profondamente segnate dagli eventi delle ultime ore”.

“Come Chiesa – ha sottolineato monsignor Raspanti – sentiamo il dovere di far sentire la nostra presenza e la nostra solidarietà concreta. A tutti coloro che sono stati colpiti va il nostro pensiero, la nostra preghiera e l’augurio di trovare la forza e il coraggio per rialzarsi, ripartire e rimettersi con determinazione in cammino”.

Accolto dai parroci e dai rappresentanti delle Istituzioni locali, il vescovo di Acireale, ha voluto incontrare personalmente alcune delle vittime per “portare un messaggio di vicinanza e speranza a coloro che in un paio d’ore hanno visto l’infuriare della tempesta portare via attività lavorative e case”. La presenza del vescovo, conclude la nota della Diocesi di Acireale, “vuole essere segnale di speranza per tutte le comunità colpite dal passaggio del ciclone Harry”.