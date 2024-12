Acireale, la relazione del sindaco: “Raggiunti obiettivi importanti”

L'annuale rapporto alla Città di Roberto Barbagallo

ACIREALE (CATANIA) – È stata discussa ieri sera in consiglio comunale la relazione annuale del sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo.

“È stato un anno importante, il primo è un anno di rodaggio, ma anche di programmazione. Abbiamo una visione chiara e complessiva della Città e la maturità – ha aggiunto – di chi l’ha già amministrata in passato. Abbiamo lavorato per gestire l’ordinario, per fronteggiare le emergenze e programmare i prossimi anni con la consapevolezza che abbiamo tanto da realizzare, ma sono già arrivate risorse importanti”.

E ancora: “Con soddisfazione, possiamo dire di aver raggiunto alcuni degli obiettivi che ci eravamo prefissati e di aver messo le basi per realizzare a breve progetti importanti per lo sviluppo della città e la crescita della comunità”.

“Ringrazio il presidente del consiglio comunale Michele Greco – ha detto il sindaco – per la disponibilità e la fattività, ringrazio i consiglieri di maggioranza per il sostegno fondamentale all’attività amministrativa e ringrazio i consiglieri d’opposizione per il contributo e lo stimolo”.

E inoltre: “Ringrazio tutti i componenti della giunta per la condivisione del progetto amministrativo, per la collaborazione e la dedizione. Infine ringrazio tutti i dipendenti del Comune di Acireale, tutti i dirigenti e il segretario comunale Giuseppe Scilla per il grande lavoro svolto durante questo primo anno”.