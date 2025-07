Raspanti: “Acireale è pronta a celebrare la sua Patrona con rinnovata speranza”

Dal 19 al 27 luglio 2025 una settimana di fede e tradizione

ACIREALE – La comunità acese si prepara a vivere i solenni festeggiamenti in onore di Santa Venera, Vergine e Martire, Patrona della Città e della Diocesi, con un ricco programma di celebrazioni liturgiche e momenti di coinvolgimento popolare e istituzionale.

La settimana dei festeggiamenti si apre Sabato 19 con la giornata dei bambini e dei ragazzi e Domenica 20 luglio, dedicata ai portatori del fercolo e del Circolo Santa Venera, sarà esposto alla venerazione dei fedeli il reliquiario contenente la prima reliquia della Santa Patrona giunto ad Acireale nel 1648

Il Triduo di preparazione, inoltre, si svolgerà dal 22 al 24 luglio, con giornate dedicate agli infermi, ai volontari e alla preghiera comunitaria. Giovedì 24 si terrà la processione con le reliquie della Santa dalla chiesa di Gesù e Maria alla Basilica Cattedrale, accompagnata dall’offerta della cera.

Venerdì 25 luglio, vigilia della Solennità, sarà celebrato il Giubileo dei Sindaci, dei Pubblici Amministratori e delle Forze dell’Ordine, con Statio dalla chiesa di San Rocco e Solenne Messa in Piazza Duomo presieduta da Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale, alla presenza del cardinale Paolo Romeo, delle Autorità e del popolo di Dio. Al termine, l’ostensione del busto reliquiario di Santa Venera fino alle ore 23:30.

La giornata della festa, sabato 26 luglio, si aprirà con la Solenne Messa stazionale presieduta da Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, si celebra il Giubileo della Sanità. In serata, si rinnoverà l’atteso rito della processione del busto reliquiario e dello scrigno d’argento per le vie principali della città, accompagnati dai Cerei delle antiche corporazioni artigiane acesi, dal clero, dalle autorità civili e militari. Durante la sosta in Piazza Duomo, il cappellano della Reale Cappella, can. Mario Fresta, guiderà la Preghiera per la Città, seguita dal messaggio del vescovo e dalla solenne benedizione.

“Santa Venera ci insegna che la santità germoglia nella vita quotidiana, nei gesti semplici vissuti con coraggio, nel servizio disinteressato e nell’amore per il bene comune” — ha dichiarato mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale.

“In un tempo segnato da guerre vicine e lontane, da crisi economiche che gravano sulle famiglie e da un clima di smarrimento generale, abbiamo bisogno della luce della sua testimonianza per riscoprire la speranza e ritrovare la forza di costruire insieme un futuro di pace”.

I festeggiamenti, organizzati dalla Deputazione della Reale Cappella di Santa Venera, guidata da Salvo Iannuli, si concluderanno domenica 27 luglio con l’esposizione del busto reliquiario per la venerazione dei fedeli e la Celebrazione Eucaristica serale presieduta dal can. Mario Fresta.