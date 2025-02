Acireale, secondo weekend del ”Carnevale”: boom di visitatori

Oltre 20 mila i biglietti venduti

CATANIA – Il secondo weekend del Carnevale di Acireale si è appena concluso, con oltre 20 mila biglietti venduti, regalando emozioni e un’energia travolgente che ha invaso le strade della città.

La maestosità dei carri allegorici, abbelliti da colori vivaci e dettagli incredibili, ha catturato l’attenzione di migliaia di visitatori che si sono riversati lungo il circuito.

I carri, veri e propri capolavori in cartapesta, hanno preso vita sotto i riflettori, tra musiche coinvolgenti e performance mozzafiato. I gruppi mascherati, hanno sfilato con un’entusiasmo travolgente, dando vita a una parata che ha celebrato l’arte, la cultura e la tradizione.

Una tradizione che ha entusiasmato anche l’assessore regionale al turismo e allo spettacolo, Elvira Amata intervenuta alla manifestazione insieme ai deputati regionali Nicola D’Agostino, Salvatore Tomarchio accompagnati dal sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e il presidente della Fondazione, Giuseppe Sardo.

“Siamo entusiasti del grande successo ottenuto anche in questo secondo weekend del Carnevale di Acireale – ha dichiarato il presidente Sardo – La risposta del pubblico è stata straordinaria, con un afflusso di visitatori che ha dimostra quanto il nostro Carnevale sia un evento di rilevanza nazionale, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio.

Grazie alla collaborazione di tutti gli artisti, i tecnici, le forze dell’ordine, siamo riusciti a offrire un’esperienza ordinata che celebra la nostra tradizione, ma che sa anche guardare al futuro con innovazione.

Siamo felici che sempre più persone scelgano Acireale come meta per vivere questa festa straordinaria”.

“La Regione Siciliana è il nostro primo “sponsor” – sottolinea il sindaco, Roberto Barbagallo – Ringrazio l’assessore Amata che è qui con noi, siamo felici di poterle fare ammirare da vicino i nostri carri meravigliosi e questo pubblico dinamico e festante così numeroso. Il Carnevale di Acireale è una manifestazione ormai di livello internazionale e noi faremo in modo di farlo crescere sempre”.

“ E’ veramente emozionante vedere questi carri illuminati – ha dichiarato l’assessore regionale, Amata – questo dinamismo nei movimenti, appare subito chiaro che il Carnevale di Acireale è tra i primi a livello nazionale. Ogni anno il Carnevale si rinnova e riesce a trasmettere grandi emozioni.

Il carnevale di Acireale è un potente attrattore turistico e va destagionalizzato, per questo motivo merita tutta l’attenzione possibile da parte della Regione”.

“Ringrazio l’assessore regionale, Elvira Amara per averci dato il piacere di essere presente al carnevale di Acireale – ha sottolineato il deputato regionale, Nicola D’Agostino. La grande affluenza di questa sera, con un pubblico così civile, ordinato, stanno onorando questa manifestazione. Una manifestazione che ci permettere di mettere in mostra la magia che i nostri maestri della cartapesta veri e proprio protagonisti del Carnevale di Acireale”.

“La presenza del governo regionale alla manifestazione più importante della città – ha dichiarato il deputato regionale, Salvatore Tomarchio – rafforza un progetto, per portarla sempre più in alto. Una manifestazione che è anche occasione di divertimento per le famiglie e per i più giovani”.

Ma non è stato solo l’aspetto visivo a sorprendere il pubblico: in tre palchi diversi, gli spettatori hanno assistito a performance musicali che hanno arricchito ulteriormente l’atmosfera di festa, con artisti locali che hanno suonato dal vivo, dando un tocco speciale alla serata.

La musica ha scandito i momenti più intensi della sfilata, creando una fusione perfetta tra le meravigliose opere in cartapesta e l’energia coinvolgente delle note.

Già da mezzogiorno, in piazza Garibaldi, i “Parimpampum” hanno fatto ballare grandi e piccini attraverso un viaggio musicale tra le sigle dei cartoni animati più amati.

La nota band siciliana “I beddi” si è esibita in piazza Duomo con il loro stile fresco e innovativo, reinterpretando il folk siciliano contaminandolo con blues, country, jazz e cantautorato italiano, un viaggio tra tradizione e modernità.

I tre palchi lungo il circuito hanno visto esibirsi i “Gravità Experience” un, party INDIE siciliano di pura energia con sonorità che spaziano dal rock alternativo all’elettronica, passando per il pop sperimentale, l’indie racconta storie autentiche e suoni unici, lontani dalle tendenze mainstream.

Karola Fichera&Asimenza in piazza Garibaldi, hanno incantato il pubblico combinando voce e violino elettrico a LED alternando momenti strumentali, dove il violino è stato protagonista con le sue sonorità potenti e suggestive.

Ad accompagnarla, gli “Asimenza”, la band siciliana che trasforma la musica d’autore in una celebrazione di tradizioni, cultura e natura.

A piazza Indirizzo l’energia travolgente della “Starlight Band”, sulle note del rock e della dance anni ‘90 ha coinvolto il pubblico di ogni generazione.

Nel frattempo, la città ha continuato ad essere animata dai colori, dai suoni e dall’entusiasmo tipici di uno degli eventi più attesi dell’anno.

L’esplosione di creatività e divertimento ha caratterizzato questo secondo weekend del Carnevale di Acireale Ora, con il Carnevale che entra nella sua fase culminante, la città si appresta ad accogliere nuovi spettatori, pronti a immergersi nella magia e nell’energia di uno dei Carnevali più belli d’Italia.

Appuntamento dunque, a giovedì 27 febbraio con Aci Comics: cosplay,fumetti e pop culture in piazza Duomo a patire dalle ore 15:00.

Alle 15:30 in piazza Garibaldi spazio ai più piccini con i “Giochi popolari” a cura del C.S.I. Di Acireale e “L’oratorio delle Meraviglie” a cura del Co.Or.D.A.lungo il corso Umberto e poi dalle 21:30 da Radio 105 Roby Giordana con Disco Mania Live Dj-set in piazza Duomo in attesa di rivedere i nove carri allegorici in gara che torneranno sabato 01 marzo per l’ultimo weekend dell’edizione 2025 del “Carnevale di Acireale”.