Acireale, tentato furto alla chiesa dei Cappuccini

ACIREALE – Alla fine si sono dovuti arrendere dinanzi alla porta in ferro battuto, dopo avere rotto una finestra ed essere entrati – attraverso una scala – al primo piano dei locali della chiesa. E’ avvenuto tutto in piena notte, ai Cappuccini, con il parroco Calogero Frisenda che la mattina si è accorto dell’effrazione.

La porta in questione è quella che porta direttamente alla chiesa che ospita paramenti di pregio e le preziose tele di artisti come Paolo Vasta e Giacinto Platania.

Chi ha agito, forse due o tre persone, ha lasciato impronte digitali e macchie di sangue: sull’episodio indagano gli agenti del commissariato acese.



Ed in primo piano torna non solo la sicurezza stessa del quartiere ma anche il decoro: soprattutto nel fine settimana, infatti, tutta l’area si trasforma in un luogo in cui tutto appare fuori controllo.