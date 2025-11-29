Acireale, via libera unanime alla variazione di bilancio

Oltre 900 mila euro per servizi e nuove opere

CATANIA – Il Consiglio comunale di Acireale (Catania) ha approvato ieri sera all’unanimità la variazione al Bilancio di previsione finanziaria 2025/2027 per un importo complessivo di circa 900 mila euro. Un passaggio amministrativo rilevante, frutto del lavoro dell’Area Finanziaria guidata dalla dott.ssa Antonella Battaglia, che consente di destinare nuove risorse a servizi essenziali e interventi infrastrutturali attesi dalla città.

La variazione prevede maggiori stanziamenti per diversi settori: dal potenziamento del servizio Asacom alla lotta al randagismo, dall’acquisto di nuovi defibrillatori alla manutenzione del verde pubblico. Una quota significativa viene inoltre indirizzata al recupero del PalaBattiato e al rifacimento dei marciapiedi, mentre ulteriori fondi sono stati destinati alla progettazione del pattinodromo e all’acquisto di un terreno nella zona Tupparello.

Soddisfatto il sindaco Roberto Barbagallo, che ha ringraziato sia la maggioranza che l’opposizione per l’approvazione dell’emendamento tecnico, oltre agli uffici comunali per il lavoro svolto. Il primo cittadino ha sottolineato come queste risorse siano il risultato dei maggiori oneri di urbanizzazione incassati grazie al rilascio di nuove concessioni edilizie, interpretandoli come un segnale di fiducia da parte di aziende e investitori nei confronti della città.

“Queste nuove risorse – ha dichiarato – ci permettono di migliorare i servizi ai cittadini e ai bambini che chiedono pari diritti nelle nostre scuole, oltre a restituire opere utili alla vivibilità e allo sviluppo del nostro territorio”.

Anche l’assessore al Bilancio, Enzo Di Mauro, ha espresso soddisfazione per l’approvazione dello strumento finanziario, ringraziando gli uffici, in particolare la dott.ssa Battaglia e il dott. Gaetano Pennisi, per il lavoro condotto. Sulla stessa linea il presidente del Consiglio comunale, Michele Greco, che ha definito la votazione unanime un passaggio significativo al termine di un ciclo di interventi economico-finanziari, capace di garantire nuovi servizi pubblici e opere per oltre 900 mila euro. “Un momento importante – ha concluso – che ci incoraggia a guardare avanti con rinnovato ottimismo”.