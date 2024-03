Acireale, viola il divieto di avvicinamento e aggredisce la ex

Arrestato uomo di 44 anni

ACIREALE (CATANIA) – Un uomo di 44 anni è stato arrestato ad Acireale (Catania) dalla Polizia per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai quali era stato sottoposto con il braccialetto elettronico dal Gip del Tribunale di Catania. Gli agenti sono intervenuti nel parcheggio di una palestra in via Lazzaretto, dove hanno trovato l’ex convivente dell’indagato ed un uomo, che hanno riferito di essere stati aggrediti dal 44 enne, che aveva schiaffeggiato l’uomo e gli aveva danneggiato l’auto ritenendolo responsabile della fine della sua relazione con la compagnia. I poliziotti hanno quindi arrestato il 44enne in ‘flagranza differita’ sul posto di lavoro. Gli agenti hanno accertato il mancato funzionamento del braccialetto elettronico. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.