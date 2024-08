Acquazzone e allagamenti e Enna: evacuata la piscina di Pergusa

Situazione critica per il fango anche sulla strada statale 192

ENNA – Arriva la pioggia, e sono subito allagamenti a Pergusa. Completamente allagata per l’acquazzone di questo pomeriggio la via che porta alle piscine di Pergusa. Per questo i Vigili del fuoco hanno dovuto allontanare le persone aiutandole a transitare.

L’acqua ha superato gli 80 centimetri di altezza, allagando numerose auto in sosta. I vigili del fuoco sono ancora a lavoro coadiuvati dalla Protezione civile, con le pompe idrovore nel tentativo di ripristinare la normalità.

La pioggia delle scorse ore ha sorpreso inoltre diversi automobilisti nella statale 192, che rimasti in panne a causa del fango. Anche per loro è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Così come per gli automobilisti coinvolti in un incidente stradale, sempre sulla statale 192.

Si è trattato dello scontro tra due auto. Non si hanno notizie allo stato attuale circa le condizioni delle persone coinvolte.

L’incidente lungo la SS 192

Intanto dal Comune fanno sapere che “a causa del temporale che ha interessato la città e anche il Villaggio di Pergusa, si rende necessario procedere alla chiusura temporanea delle piscine scoperte”. Questo, specificano, “in modo da consentire l’esecuzione degli interventi di riparazione e il ripristino delle condizioni di balneabilità dell’acqua”.

Un’immagine odierna delle piscine di Pergusa

