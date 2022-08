ACR Messina, nuovo innesto tra i pali: preso Riccardo Daga

L'estremo difensore ex Viterbese e Monterosi è il nuovo innesto tra i pali della compagine di Auteri

MESSINA – Nuovo acquisto tra i pali per L’ACR Messina in vista del prossimo campionato di Serie C. La società peloritana, attraverso un comunicato, ha annunciato l’arrivo del portiere classe 2000 Riccardo Daga.

Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, Daga è stato acquistato dall’Arezzo nel 2019. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia di Viterbese e Monterosi collezionando 47 presenze tra campionato e Coppa Italia. L’estremo difensore si è legato al Messina per due anni ed è già a disposizione di mister Auteri.