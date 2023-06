Acrobati e giocolieri, torna il festival del circo nel Trapanese

Sei compagnie si esibiranno in cinque piazza a San Vito Lo Capo.

SAN VITO LO CAPO – Più di 25 spettacoli gratuiti in tre giorni tra acrobati che volteggiano a nove metri da terra, circensi, equilibristi e giocolieri, a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Torna per la seconda edizione il Festival di circo contemporaneo Naviganti da venerdì 23 fino a domenica 25 giugno.

Sei le compagnie tra internazionali e nazionali che si alterneranno per cinque piazze: villetta Faro, piazza Santuario, lungomare del Cous cous, piazza Marinella, piazza Girolamo Cusenza a partire dalle 19 di venerdì, quando con una entrata in parata gli artisti prenderanno possesso del Borgo Marinaro. Per tutti e tre i giorni gli spettacoli partiranno dalle 19 e si alterneranno a ripetere nelle cinque piazze fino a mezzanotte circa, la giornata clou sarà il sabato con tutti e sei gli spettacoli in scena.

Anche quest’anno il festival è patrocinato e organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con Cantiere 7, e sotto la direzione artistica di Riccardo Strano, che porta in Sicilia come compagnia di punta, le “Wise Fools” composta da tre artisti internazionali, una finlandese, una sudafricana e una francese, che hanno anche lavorato al Cirque du Soleil e vinto numerosi premi internazionali. Il titolo dello spettacolo è Traspheze, ha già girato il mondo raccontando l’incontro di tre personalità diverse tutte che raggiungono la loro massima espressione in aria.

Un’energia esplosiva al femminile tra evoluzioni al trapezio triplo, corda volante e tanto umorismo. “Naviganti, così come l’infrangersi delle onde del mare, – dice Strano – è un festival capace di trasformare la scena innescando emozioni attraverso le diversità stilistiche degli artisti di circo contemporanei che approderanno a San Vito Lo Capo”