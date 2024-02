Ad Acireale il più bel Carnevale di Sicilia: domani il gran finale

Il countdown sta per finire

ACIREALE (CATANIA) – Acireale si è svegliata in fermento dopo la notte magica della domenica. I carri sono già in esposizione lungo il circuito e c’è aria di festa, una festa spettacolare che andrà avanti fino alla notte del Martedì Grasso con la proclamazione del carro vincitore e il simbolico rogo di Re Burlone.

Le associazioni

Le associazioni culturali in concorso sono nove, suddivise nelle categorie A e B. “Siamo pronti ed emozionati per il gran finale, con l’ultima grande parata del martedì grasso. Ci aspettiamo un grande spettacolo dai nostri artisti della cartapesta che quest’anno si sono davvero superati. Lo spettacolo live de I più grandi comici siciliani in piazza Duomo ci accompagnerà fino all’attesissima proclamazione dei vincitori. Un momento importantissimo per la città e per le Associazioni culturali, che lavorano un anno intero per rendere il nostro Carnevale l’evento unico che dimostra di essere”, annuncia il sindaco Roberto Barbagallo.

“Ieri abbiamo avuto un’ulteriore conferma che il Carnevale di Acireale è un evento nazionale, atteso e amato da migliaia di persone di tutte le età. Nonostante il maltempo abbia scoraggiato tanti visitatori, Piazza Duomo e le strade del centro sono state letteralmente invase da un fiume di gente. Abbiamo deciso – prosegue – di protrarre la parata e le esibizioni dei carri fino a notte ed è stata una grande festa”.

Oltre 25 mila biglietti

“Eravamo fiduciosi nelle previsioni confortanti per il pomeriggio e la serata, ci scusiamo per i disagi causati dall’instabilità del meteo, che ci ha costretti a far slittare sfilate e spettacoli, sappiamo che molti scoraggiati sono andati via, ma con senso di responsabilità abbiamo voluto comunque rispettare il programma e assicurare lo spettacolo a chi ha scelto Acireale. Abbiamo contato circa 25 mila biglietti. Ringraziamo le forze dell’ordine – aggiunge ancora il primo cittadino – la Protezione Civile e i volontari per aver garantito la sicurezza nel circuito, ringraziamo i carristi per le loro opere meravigliose e per il loro impegno, ma soprattutto ringraziamo chi ha scelto di partecipare al nostro Carnevale e chi sceglierà di esserci per l’evento conclusivo di domani”.

Il bilancio del week-end

E’ ottimo il bilancio del week end. Il vento e la pioggia non hanno fermato il Più Bel Carnevale di Sicilia. Orietta Berti ha cantato i suoi successi in piazza Duomo e ha richiamato una folla di tutte le età, i carri allegorici hanno dato spettacolo nel circuito fino alla mezzanotte, apprezzatissima anche la partecipazione del carro e della sfilata Cosplay di Acicomics. L’instabilità meteorologica ha costretto la Fondazione ad adeguare il ritmo della manifestazione al tempo. Le parate dei carri allegorici sono slittate di qualche ora, ma un mare di gente si è riversato al Più Bel Carnevale di Sicilia per ammirare le suggestive esibizioni scenografiche serali, commentate dallo showman catanese Salvo La Rosa.

Il maltempo è finito

“Il maltempo è riuscito a danneggiare solo in parte il fine settimana, ma il circuito ieri pomeriggio è stato letteralmente preso d’assalto ed è stato sbalorditivo ed emozionante anche per noi organizzatori. Siamo felici perché i nostri meravigliosi carri, i nostri artisti meritano questo pubblico e adesso ci prepariamo con emozione all’ultima giornata. Il tempo sarà buono, il pubblico avrà modo di godersi per tutta la giornata i carri allegorici e le loro ultime esibizioni e la Giuria valuterà le opere in concorso e sappiamo che sarà una scelta difficile, considerato il livello raggiunto in questa edizione. Fino a domani Acireale è in festa”.

Il programma

“Oggi pomeriggio tra i carri in esposizione e le Maschere Isolate, ci sarà la bellissima sfilata e lo spettacolo conclusivo delle Scuole in Maschera, e considerato che Carnevale è soprattutto divertimento, il palco di piazza Duomo ospiterà per le due serate conclusive il live show I più grandi comici siciliani con Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo”.

Gli eventi del Martedì Grasso

Dalle 9:00 alle 22:00 Concorso Carri in Miniatura (Teatro Maugeri)

Dalle 9:00 alle 22:00 Concorso Maschere Isolate (Piazza Garibaldi)

10:00 Esposizione Carri Allegorico Grotteschi

11:00 Intrattenimento musicale (Piazza Duomo)

15:00 Grande Parata Carri Allegorico Grotteschi

21:30 Live Show in diretta televisiva I PIÙ GRANDI COMICI SICILIANI CRISTIANO DI STEFANO E CARMELO CACCAMO

23:30 PREMIAZIONE (Piazza Duomo)