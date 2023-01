Addio a Biagio Conte, i genitori, le preghiere: le sue ultime ore

Il dolore e la speranza.

2' DI LETTURA

Le ultime ore di Fratel Biagio sono state vissute in un sonno benevolo che, come è accaduto negli ultimi giorni, lo ha accompagnato verso il suo definitivo passo terreno. Ieri, pomeriggio, ci siamo recati come ogni giorno alla Missione e l’atmosfera di un evento imminente era palpabile. Lo era nella faccia tirata di don Pino, questo grande sacerdote che ha retto, che ha accompagnato, che ha consolato che, come Biagio Conte, non ha pensato a se stesso, ma agli altri. Lo era negli occhi di Francesco Russo, medico, anima generosa. Lo era nella forza di Antonio Fulco, biologo, con il suo sorriso coraggioso. Dentro, nella stanza, fratello Luciano, un ex imprenditore di San Cataldo, vegliava il missionario laico, come ha fatto ogni giorno e ogni notte.

Le ultime ore sono state caratterizzate dai sentimenti di un difficile addio. I genitori di Fratel Biagio sono stati preparati al momento, con la massima delicatezza. La mamma, a chi le raccontava quello che stava succedendo, ha risposto: “Dio me lo ha dato, mio figlio può tornare con Dio e andare in pace”. Una testimonianza di fede e di forza d’animo, nell’ora della prova suprema.

Ieri, alla Missione, c’era Roberto Garofalo, un medico sensibile che ha organizzato l’assistenza a Biagio Conte nel minimo dettaglio. Ha parlottato a lungo con Francesco, il medico della Missione. Le facce, per chi le scorgeva da qualche metro, esprimevano, senza bisogno di parole, quello che stava per succedere e quello che poi è accaduto. Intorno, c’era il rosario. C’erano i fratelli missionari. C’erano gli ospiti della struttura. E c’erano i gatti di via Decollati, i randagi, anche loro accolti e convenuti nei paraggi della stanza-infermeria (nella foto), come per un commiato.

Fratel Biagio se n’è andato. Sapevamo che avremmo dovuto scriverlo, avremmo fatto di tutto per evitare di scriverlo. Eppure, in quest’ora di dolore e di separazione, c’è una speranza che non sappiamo dire (Roberto Puglisi)