 Addio a Maurizio Di Liberto, regista gentiluomo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Addio al regista Maurizio Di Liberto, se ne va un gentiluomo

Morto Maurizio Di Liberto papà di Pif
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Un grande professionista, il papà di Pif
PALERMO
di
1 min di lettura

 È morto a Palermo il regista e sceneggiatore Maurizio Diliberto. Nella sua lunga attività ha prodotto documentari per la Rai siciliana ma anche film e audiovisivi. Diliberto, padre del regista Pif, aveva 84 anni. Si è spento dopo un aggravamento delle condizioni di salute.

Professionista di grande garbo e sensibilità, a Diliberto sono state conferite le cittadinanze onorarie di Palazzo Adriano, set del film “Nuovo cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, e di Santa Margherita Belice. A Palazzo Adriano il regista aveva girato il film “Viva la Sicilia… punto e basta”. 

Il nostro ricordo

Maurizio Di Liberto era un uomo gentile, garbato e colto. Dice benissimo l’agenzia Ansa che ne tratteggia brevemente il profilo. Una figura sorridente che aveva sempre una parola buona per tutti. Un gran signore nell’anima e nelle posture. Incontrarlo voleva dire immergersi in un’oasi rinfrescante di umanità, Maurizio ha avuto una vita piena, bella, generosa. Da gentiluomo. Lo ricorderemo come la persona incantevole che continuerà a essere nella nostra memoria. A Pif, a chi lo sta piangendo, la nostra più affettuosa vicinanza, (rp)

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI