Un grande professionista, il papà di Pif

È morto a Palermo il regista e sceneggiatore Maurizio Diliberto. Nella sua lunga attività ha prodotto documentari per la Rai siciliana ma anche film e audiovisivi. Diliberto, padre del regista Pif, aveva 84 anni. Si è spento dopo un aggravamento delle condizioni di salute.

Professionista di grande garbo e sensibilità, a Diliberto sono state conferite le cittadinanze onorarie di Palazzo Adriano, set del film “Nuovo cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, e di Santa Margherita Belice. A Palazzo Adriano il regista aveva girato il film “Viva la Sicilia… punto e basta”.

Il nostro ricordo

Maurizio Di Liberto era un uomo gentile, garbato e colto. Dice benissimo l’agenzia Ansa che ne tratteggia brevemente il profilo. Una figura sorridente che aveva sempre una parola buona per tutti. Un gran signore nell’anima e nelle posture. Incontrarlo voleva dire immergersi in un’oasi rinfrescante di umanità, Maurizio ha avuto una vita piena, bella, generosa. Da gentiluomo. Lo ricorderemo come la persona incantevole che continuerà a essere nella nostra memoria. A Pif, a chi lo sta piangendo, la nostra più affettuosa vicinanza, (rp)