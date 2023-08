Adescava minori su Tik Tok per video porno, arrestato un 23enne

Denunciato per estorsione

MILANO – Adescava minorenni sul web ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 23enne. Lunga la sfilza dei reati contestati: detenzione e produzione di materiale pedopornografico realizzato utilizzando minorenni, adescamento di minori, pornografia minorile, violenza sessuale e induzione a compiere atti sessuali mediante inganno.

L’indagine partita da una denuncia

L’indagine è partita dalla procura di Milano a seguito di una denuncia per tentata estorsione e adescamento di minori sporta da un minorenne che aveva ricevuto un invito tramite Tik

Tok proveniente da un profilo (risultato poi falso) per effettuare una videochiamata erotica tramite Instagram, nel corso delle quali una ragazza (in realtà la persona denunciata), dopo essersi denudata e ponendo in mostra atteggiamenti intimi, lo aveva convinto a fare altrettanto, salvo poi interrompere le

comunicazioni e inoltrare messaggi che minacciavano l’invio delle registrazioni delle comunicazioni stesse a tutti i contatti della rubrica della vittima e richiedendo, infine, per non realizzare questa

minaccia, un incontro destinato alla consumazione di un rapporto sessuale.