Adrano, demolite sei case abusive costruite in una zona destinata a verde

Le operazioni hanno richiesto 12 giorni

ADRANO (CATANIA) – Sei case abusive sono state demolite ad Adrano. Gli immobili si trovavano in contrada Naviccia, in una zona destinata dal Piano regolatore generale a verde agricolo. Lo rende noto la Procura di Catania in un comunicato.

Le demolizioni ad Adrano

Le case demolite si trovavano su una superficie totale di circa 500 metri quadri. Tre immobili su sei erano riuniti in un unico complesso. Per la demolizione totale di tutta l’area sono stati necessari 12 giorni.

L’area, si legge nel comunicato della Procura, è già sgombera nonostante la produzione di un numero molto alto di rifiuti edili. La ditta incaricata delle demolizioni, infatti, ha portato con velocità in discarica tutti i rifiuti prodotti.

Nel corso delle operazioni di demolizione la Questura di Catania ha vigilato sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, impiegando il personale del Reparto mobile. Sul posto inoltre erano presenti i Carabinieri, la Polizia locale e il Corpo forestale della Regione.