 Adrano, fanno irruzione a casa di un'anziana e la rapinano
Adrano, fanno irruzione a casa di un’anziana e la rapinano

Avrebbero agito in tre col volto coperto
NEL CATANESE
di
ADRANO (CATANIA) – Rapina nella notte ad Adrano, in via Vico Mozzicato, ai danni di un’anziana. Tre malviventi, con il volto coperto e muniti di guanti, si sarebbero introdotti nell’abitazione della donna. Dopo essere riusciti ad aprire la porta con modalità ancora da accertare.

I rapinatori si sono impossessati di una somma di denaro (ancora da quantificare) e di un telefono cellulare, per poi darsi alla fuga dopo essere stati scoperti dalla vittima, svegliata dai rumori provenienti dall’interno dell’abitazione.

Sull’episodio sta indagando la polizia del locale Commissariato. Le attività investigative si stanno avvalendo anche dell’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

