Adrano, furto d’auto e inseguimento: due denunciati

Il tentativo di scappare nel traffico dell'ora di punta

CATANIA – L’inseguimento per strada dopo un furto d’auto: nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza diretto dal Vice Questore Paolo Leone ha denunciato in stato di libertà due ragazzi di diciassette anni, per essersi resi responsabili dei reati di furto aggravato in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La chiamata e la fuga

Nella mattinata di ieri è giunta alla sala operativa la segnalazione di un furto perpetrato ai danni di un’autovettura. Una volta diramata la nota al personale su strada, la volante di zona si è messa alla ricerca del veicolo. Poco dopo, gli operatori, in seguito a un’accurata ricerca lungo le strade della città di Adrano, hanno intercettato l’autovettura provento di furto con a bordo due soggetti di sesso maschile, i quali una volta essersi accorti della presenza delle Forze dell’ordine hanno iniziato una pericolosa fuga per le vie del paese.

I poliziotti, senza mai perdere di vista l’autovettura con a bordo i malfattori e cercando di porre attenzione al flusso di persone presenti in strada, considerata l’ora di punta, senza non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare i fuggitivi.

Giunti in Commissariato, continuando con un atteggiamento poco collaborativo, i due giovani sono stati identificati con il contributo del personale della Polizia Scientifica e una volta ultimati gli accertamenti di rito sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I controlli

Nella stessa giornata, il personale del Commissariato di Adrano ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio che ha visto il coinvolgimento anche di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” di Catania. Il servizio, denominato “Trinacria”, viene svolto periodicamente con il fondamentale fine di stabilire una cornice di ordine e sicurezza pubblica nel territorio. Nel corso del servizio, sono state controllate 50 persone, 28 autoveicoli e motoveicoli, sono state effettuati 2 posti di controllo.

Infine è stato denunciato un 48enne per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza e all’uso di sostanze stupefacenti. Durante il normale svolgimento del servizio di controllo del territorio il personale del Commissariato ha infatti notato un’autovettura che procedeva zigzagando e andando ad impattare sulle banchine poste ai margini della strada. I poliziotti hanno deciso di controllare il veicolo e il suo guidatore, che è risultato essere in palese stato di ebbrezza. Per questo gli operatori hanno deciso di sottoporlo ai controlli specifici per il rilevamento del tasso alcolemico e di eventuali sostanze stupefacenti. A tale richiesta, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi ai controlli e alla luce di quanto emerso è stato deferito all’ Autorità Giudiziaria.