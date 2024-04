Adrano, Mancuso espone in consiglio l’attuazione del programma

La relazione del primo cittadino

ADRANO (CATANIA) – “Il 2023, anno di spartiacque tra la fase di programmazione e quella di realizzazione”. Così il primo cittadino Fabio Mancuso ha introdotto la sua relazione annuale al Consiglio comunale, non tanto come un dovere di legge ma come una condivisione per quanto fatto, programmato e realizzato nel corso del 2023. “È sotto gli occhi di tutti come Adrano si è trasformata, a partire del mese di settembre, in un cantiere a cielo aperto”. Si tratta di opere pubbliche che delineeranno un nuovo volto della città di Adrano dal punto di vista urbanistico, ambientale e per il suo complessivo decoro urbano

Il Pnrr

“Tra i principali successi dell’anno scorso, e ritengo di non esagerare, perché rispettare il cronoprogramma imposto al PNRR non era certamente facile ed agevole – ha precisato Fabio Mancuso – desidero menzionare tra gli altri l’apertura dei cantieri per la riqualificazione del centro storico e della rigenerazione urbana con un piano di investimento di circa 80 milioni di euro.”

Mancuso ha elencato i numerosi progetti avviati, tra cui la riqualificazione del centro storico e la realizzazione di opere pubbliche che interessano tutta la città, volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini e stimolare la crescita economica locale. Ha, inoltre, sottolineato il sostegno alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico, con la riduzione dei consumi di energia primaria e la promozione del riciclaggio.

Ambito sociale

La relazione ha dedicato ampio spazio al settore sociale. Il Comune di Adrano, Capofila dei Distretto Socio Sanitario D12, nell’ambito degli interventi contro la povertà e la cura dell’infanzia ed anziani che ha assicurato una capillare assistenza alle persone vulnerabili ed un forte impegno al contrasto alla violenza sulle donne.

Rifiuti

Per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, pur nella consapevolezza che non occorre abbassare la guardia in merito al problema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte di una minoranza di utenti che si sta contrastando con l’attività di vigilanza ed il posizionamento di video trappole, sono stati conseguiti significativi risultati con una percentuale del 71% di raccolta differenziata con un incremento di livelli di raccolta differenziata di 3 punti percentuali.

“Adrano solidale”

Il Sindaco ha concluso la sua articolata esposizione ringraziando la squadra amministrativa, il Segretario generale, i funzionari, il Consiglio comunale e, soprattutto il vasto e articolato mondo dell’associazionismo e del volontariato presente e proficuamente impegnato ad Adrano. E ha ricordato di avere “il privilegio di essere sindaco di una città in cui il contributo sociale disinteressato di tale associazionismo rende Adrano più solidale e attenta ai bisogni”.