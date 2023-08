Adrano, piscina riscaldata con la luce rubata: denunciato

Adrano, in tutto i carabinieri hanno denunciato 30 persone per furto aggravato di energia elettrica

1' DI LETTURA

ADRANO (CATANIA) – In giardino, aveva una piscina da far invidia a tutto il vicinato, ma per alimentarla rubava la corrente elettrica. Per questo un cittadino di Adrano è stato denunciato, con l’accusa di furto.

Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione, al termine di una serie di controlli eseguiti assieme al personale di E-Distribuzione, per contrastare il fenomeno del furto di energia. Controllo scattato anche a seguito dei numerosi distacchi avvenuti nei giorni scorsi.

Secondo i militari, erano numerosi gli alloggi di Adrano collegati attraverso fili volanti. Casi piuttosto comuni ed episodi clamorosi o emblematici. Come uno stabile dove l’allaccio abusivo alimentava addirittura condizionatori d’aria e congelatori nel garage. Erano usati per tenere stabile l’umidità e “rinfrescare” d’estate derrate alimentari e autovetture.

In tutto i denunciati dai carabinieri sono 30, tutti residenti ad Adrano. L’accusa, come detto, è furto aggravato di energia elettrica all’azienda erogatrice.