Adrano, presidente del consiglio e due consiglieri aderiscono a FdI

Il gruppo è vicino al deputato Manlio Messina

ADRANO (CATANIA) – Il gruppo consiliare “Mettiamoci il cuore”, composto da Carmelo Pellegriti, Angela Chiara e Domenico Quaceci, aderisce a Fratelli d’Italia. Sono gli stessi consiglieri a renderlo noto in una nota diffusa alla stampa.

“Adesione convinta”

“Un percorso, non improvvisato ma frutto di riflessione programmatica e di un attento esame politico, che è sfociata in una solida e convinta adesione grazie all’interlocuzione con il vice capogruppo vicario alla Camera dei deputati On. Manlio Messina.

Un’interlocuzione che ha trovato in Fratelli d’Italia e nel centrodestra i valori di una politica a sostegno della solidarietà coniugata a quella dell’efficienza istituzionale e della tutela dei diritti e nello stesso tempo del merito. I valori del centrodestra rappresentano per noi un fondamento non solo politico ma anche culturale e civico a garanzia di un impegno quotidiano e costante verso i cittadini.



Infine: “Il mio personale ringraziamento va in primo luogo al Coordinatore regionale di FDI sen. Salvo Pogliese, al Coordinatore provinciale Alberto Cardillo, al Presidente dell’Assemblea regionale on. Galvagno e ai deputati del territorio on. Zitelli e Daidone – dichiara Carmelo Pellegriti- per la loro responsabile disponibilità all’ascolto della voce di un gruppo civico che ha deciso, adesso, di impegnarsi in un contenitore politico di livello nazionale, pronto ad accogliere le prossime sfide politiche ed elettorali. Il nostro ringraziamento è, inoltre, rivolto tutti Dirigenti provinciali e regionali di Fratelli d’Italia”.