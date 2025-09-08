 Adrano, la rapina e il pestaggio: due arresti della polizia
Adrano, la rapina e il pestaggio: due arresti della polizia

Due tunisini hanno aggredito a calci e pugni un loro connazionale
NEL CATANESE
di
CATANIA – La polizia ha arrestato due tunisini, un 26enne e un 23enne, che avrebbero aggredito e rapinato un loro connazionale. È accaduto nel centro storico di Adrano, colpendolo con calci e pugni e rubandogli il portafoglio, che conteneva 150 euro, e il cellulare.

La vittima sarebbe stata colpita anche quando era a terra. E anche alla presenza degli agenti del locale commissariato e immobilizzato l’aggressore. Mentre l’altro ha prestato aiuto alla vittima che presentava diverse tumefazioni al volto, un vasto ematoma in testa. E un abbandonante perdita di sangue dal naso e dagli zigomi.

Per la vittima dell’aggressione è stato chiesto l’intervento del personale sanitario del 118 che ha prestato sul posto le prime cure per poi trasferimento in ospedale.

