Ad appena un chilometro di profondità

1' DI LETTURA

ADRANO (CATANIA) – La magnitudo è stata 2.1, registrata alle 15.01 di questo pomeriggio, domenica 24 settembre. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia lo ha rilevato ad un chilometro di profondità ed a due ad est del territorio adranita.

Una scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione: alcuni sono usciti dalle case per riversarsi in strada. Non si hanno, al momento, notizie di possibili danni.