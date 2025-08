Adrano, uomo cade in casa e si conficca un oggetto all’addome

È stato trasferito all'ospedale Cannizzaro in elicottero

CATANIA – Intervento dell’elisoccorso per trasportare un uomo in codice rosso al Cannizzaro di Catania. Il malcapitato sarebbe rimasto ferito da un oggetto metallico conficcato all’addome, a seguito di una caduta in casa.

Il soccorso ad Adrano

Dapprima è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biancavilla, da un’ambulanza del 118, e successivamente condotto nell’elipista di Adrano, resa operativa dalla Protezione Civile, dove è atterrato l’elisoccorso. Una volta posizionato all’interno del velivolo è stato trasportato a Catania. Al momento la prognosi è riservata.