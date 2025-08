La testimonianza di un passeggero

Un Airbus A321XLR della compagnia Iberia, decollato da Madrid e diretto a Parigi, è stato costretto a interrompere il volo e tornare all’aeroporto di Barajas in seguito a una collisione in quota con un uccello di grandi dimensioni. Un evento che in ambito aeronautico viene definito bird strike.

L’episodio avvenuto domenica 3 agosto si è verificato pochi minuti dopo il decollo. Secondo le prime ricostruzioni e le immagini circolate sui social, l’urto avrebbe provocato gravi danni al muso del velivolo e a uno dei motori.

Atterraggio d’emergenza a Madrid, la testimonianza

La situazione ha indotto il pilota ad avviare le procedure di emergenza, consentendo un rientro sicuro senza conseguenze per i passeggeri e l’equipaggio. L’Airbus A321XLR era in servizio da pochi mesi. Le foto mostrano lo squarcio nella parte anteriore, evidenziando la violenza dell’impatto.

I passeggeri hanno raggiunto Parigi a bordo di un altro aereo. Uno di loro ha documentato in un video le fasi concitate dell’atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Madrid durante il quale ha indossato la maschera per l’ossigeno.

“Sull’aereo nessuno sapeva cosa fare perché c’era troppo fumo – ha raccontato – Ci bruciavano occhi e naso. Non riuscivamo a respirare. È la prima volta che mi succede una cosa del genere”.

Cos’è il bird strike

Il bird strike è un evento che si verifica quando un velivolo entra in collisione con uno o più volatili durante le fasi di decollo, atterraggio o in volo. Si tratta di un fenomeno ben noto nell’aviazione civile e militare, capace di causare danni anche significativi alla struttura dell’aeromobile, in particolare al parabrezza, alla fusoliera e ai motori.

Sebbene la maggior parte degli episodi si risolva senza conseguenze gravi, in alcuni casi l’impatto può compromettere la sicurezza del volo, richiedendo manovre d’emergenza o il rientro immediato all’aeroporto di partenza. Per ridurre il rischio, molti scali internazionali adottano sistemi di monitoraggio e dissuasione della fauna selvatica nelle aree circostanti le piste.

