Aeroporti, Dipasquale a Schifani: “Basta spot su Comiso”

Il deputato Pd: "Il presidente dica come salvare il trasporto passeggeri al 'Pio La Torre'"

PALERMO – “Ogni volta che si registra un problema ai voli sulla Sicilia orientale arriva lo spot ad orologeria del governo Schifani sui voli cargo a Comiso mentre lo scalo ragusano, che è il più vicino a Catania, non viene usato per i voli passeggeri”.

Ad affermarlo è il deputato Pd all’Ars, Nello Dipasquale, commentando la notizia della riunione svolta stamattina a Palazzo d’Orleans di Palermo sulla realizzazione del terminal per i voli commerciali nel secondo aeroporto di proprietà della Sac.

“All’indomani dei disagi per la chiusura dell’aeroporto di Catania, che vede dirottati i passeggeri a Palermo e a Trapani facendo emergere il ruolo sempre più marginale per il traffico passeggeri a Comiso, assistiamo all’ennesima dichiarazione del governatore Schifani sull’area cargo del ‘Pio La Torre’ – evidenzia Dipasquale -. Parole che hanno il sapore della beffa, non perché non sia sacrosanto procedere alla realizzazione di un ulteriore terminal cargo, che è stato anche l’obiettivo di una mia iniziativa parlamentare nel 2018 mai seguita dal governo precedente, ma perchè i problemi sul trasporto dei passeggeri nella Sicilia sud-orientale non sono stati minimamente affrontati. In una delle aree con maggiore afflusso turistico, in piena stagione estiva, non ci sono voli”.

Dipasquale poi conclude: “Schifani abbandoni gli spot e dica come intende salvare il traffico passeggeri per Comiso. Siamo in piena stagione estiva e non ci sono voli. Al governo chiedo pertanto celeri interventi per ottenere dopo cinque anni i risultati sperati”.