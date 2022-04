Aeroporti, il Comune di Comiso approva la fusione Sac-Soaco

Il consiglio comunale vota a larga maggioranza.

COMISO – Il Consiglio comunale di Comiso ha approvato a larga maggioranza il progetto di fusione per incorporazione della Soaco, la societa’ che gestisce lo scalo di Comiso, nella Sac, che gestisce l’aeroporto internazionale di Catania. L’Ente e’ sceso nella partecipazione azionaria della Soaco dal 35 al 3,85%. Le quote lasciate libere dal Comune sono state incamerate, all’inizio dell’anno, dalla Sac.

“Il progetto unico e sinergico tra i due aeroporti, Catania e Comiso – ha detto il sindaco di Comiso, Maria Rita Annunziata Schembari – vedrà un’unica direzione per quello che sara’ l’asse aeroportuale della Sicilia Orientale. Far parte di un’unica gestione renderà possibile anche allo scalo di Comiso, rientrare all’interno dei piani di sviluppo dell’aeroporto di Catania, il che significa attrarre investimenti, poter usufruire di canali, di agevolazioni per l’approvazione di questi progetti e, indubbiamente, avere un maggiore traffico aereo sul nostro scalo”.