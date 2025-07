Si riunisce domani la Conferenza europea dell'aviazione civile

ROMA – Il via libera dell’Enac, nell’ambito di una Conferenza europea dell’aviazione civile già prevista, potrebbe arrivare domani. E si annuncia come un momento importante per tanti viaggiatori: potrebbe cadere a giorni il divieto di portare liquidi sopra i 100 millilitri nel bagaglio a mano, durante i viaggi in aereo.

Il divieto era stato imposto dopo l’11 settembre 2001, nell’ambito delle misure di sicurezza internazionali per prevenire nuovi attentati terroristici. L’obiettivo, evidentemente, era evitare che, attraverso sostanze liquide, si potessero creare ordigni esplosivi a bordo dei voli. Adesso però esistono potenti scanner, costosi ma efficacissimi, in grado di riconoscere all’istante eventuali esplosivi e mostrare immagini tridimensionali e ad alta risoluzione del bagaglio

Gli scanner approvati dall’Ecac

Questi scanner sono già stati approvati dall’organismo tecnico dell’Ecac (la Conferenza europea dell’aviazione civile). Ora si attende il passaggio finale, poi – a meno che non vi siano sorprese – non servirà più lasciare a terra bottiglie di olio, vino e birra, creme, gel, deodoranti o altre sostanze liquide oltre i 100 millilitri. La notizia è trapelata da fonti industriali.

Per tanti viaggiatori, del resto, non poter portare a bordo, tra gli effetti personali del bagaglio a mano, bottigliette o altri contenitori con liquidi oltre i 100 millilitri è da sempre fonte di stress. Ora nei trolley, oltre ai pc portatili, ai tablet e ai telefonini, potranno entrare pure i liquidi senza il limite previsto sino ad oggi. La novità potrebbe divenire effettiva già nei prossimi giorni.

In Italia già installati: pure a Catania

Ovviamente sarà possibile solo se la tecnologia sarà presente negli scali, ma in Italia sono già installati a Milano, sia a Malpensa che a Linate, a Roma Fiumicino, a Bergamo, a Catania, a Bologna e Torino.

