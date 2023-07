Aeroporto Catania, i voli dirottati su Palermo nei prossimi giorni

Fino a domenica super lavoro al "Falcone e Borsellino"

PALERMO – Ancora super lavoro all’aeroporto di Palermo per fronteggiare l’emergenza di Catania. Oggi al Falcone e Borsellino sono stati riprotetti 23 voli, tutti internazionali. Domani ne sono previsti 24, quindi si scenderà a 16 domenica e altrettanti lunedì. L’incendio divampato domenica scorsa nel Terminal A del Vicenzo Bellini ha messo sotto pressione l’intero sistema aeroportuale siciliano.

Ne sanno qualcosa a Palermo dove Gesap, la società che gestisce i servizi a Punta Raisi, è costretta al superlavoro. Nei giorni scorsi sono transitati circa ottomila passeggeri da Catania. Che si aggiungono all’incremento che si registra a Palermo nei mesi caldi dell’estate. A partire domenica ci si assesterà intorno a 15 voli riprotetti, che è il numero indicato da Gesap come il limite massimo per garantire servizi efficienti e non gravare sul personale.

