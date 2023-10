Aeroporto di Agrigento, in Commissione passa l’emendamento

Introdotto un articolo nel Decreto Sud che sarà presto in aula

ROMA – La deputata Ida Carmina del M5S comunica che la Commissione Bilancio, di cui fa parte, ha esitato favorevolmente l’emendamento che introduce l’art.8 bis finalizzato alla realizzazione dell’aeroporto ad Agrigento. “Il tutto inserito – dice – all’interno del Decreto Sud che andrà in Aula per la votazione definitiva la prossima settimana. E’ un passo enorme che mette una netta accelerazione alle procedure per la realizzazione dell’aeroporto”.

L’iter

“Infatti dopo l’approvazione del Decreto Sud, è previsto uno step temporale preciso in maniera che l‘area Centro Sud Meridionale, comprendente la Provincia di Agrigento, d’intesa con la regione siciliana, entro i 120 giorni dall’entrata della presente disposizione di legge, può presentare al Ministero delle Infrastrutture, un progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi necessari per la realizzazione dell’aeroporto, corredato dall’analisi costi-benefici, ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità finanziaria dell’opera e delle infrastrutture ad esso collegato”, conclude.

Lavoro bipartisan

“La sottoscrizione e l’approvazione trasversale dell’emendamento al Dl Sud in commissione Bilancio della Camera, è certamente un passo in avanti verso la possibile realizzazione dell’aeroporto di Agrigento.

La riformulazione delle proposte di emendamento del collega Lillo Pisano e della collega Ida Carmina, è stata anche da me sottoscritta in un clima di profonda e fattiva collaborazione, ed è stata votata positivamente in commissione anche dai colleghi del PD, che ringrazio”, dice la deputata del Pd Giovanna Iacono. “Ritengo importante quanto avvenuto: oggi c’è una chiara volontà politica condivisa per raggiungere questo traguardo tanto atteso. Credo però che sia necessario tenere a mente l’appello alla concretezza lanciato nei giorni scorsi dal presidente dell’Ordine degli Architetti Rino La Mendola, rispetto agli aspetti autorizzativi e progettuali e alla necessità di inserire lo scalo agrigentino nel Piano Nazionale degli Aeroporti. È indispensabile che le professioni tecniche siano al nostro fianco oggi e in futuro su questa vicenda, insieme a tutte le risorse della nostra provincia”, conclude.