Aeroporto di Catania: completato l’iter per la demolizione del terminal B

L'annuncio dell'ad Nico Torrisi

CATANIA – “Per l’aeroporto di Catania sono previsti, nei prossimi quattro anni, investimenti da mezzo miliardo di euro che potranno tornare utili per molti progetti fondamentali, primo tra tutti il ​​terminal B: stiamo completando l’iter per la demolizione del vecchio terminal e abbiamo già presentato la progettualità per il prossimo”. Così Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, società di gestione dello scalo etneo, ospite della trasmissione L’Intervista condotta da Filippo Romeo su Rei Tv.

“È chiaro che con i lavori in corso in entrambi i terminal sarà difficile intasarli ulteriormente, quindi l’aeroporto di Comiso potrà avere un ruolo strategico per travasare la crescita dei flussi – aggiunge Torrisi -. Naturalmente serve un livello adeguato per i collegamenti tra le due infrastrutture e ad oggi non c’è: noi abbiamo fatto la nostra parte, è giusto che chi di dovere faccia la sua”.